통화 / SMIN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SMIN: Ishares MSCI India Small Cap ETF
75.11 USD 0.46 (0.62%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SMIN 환율이 오늘 0.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 74.87이고 고가는 75.21이었습니다.
Ishares MSCI India Small Cap ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMIN News
- Global Economic Outlook: September 2025
- 스미스 그룹, FY 실적 앞두고 Kepler Cheuvreux 목표 주가 상향
- Kepler Cheuvreux raises Smiths Group stock price target ahead of FY results
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- INDA Vs. China ETFs: The Tariff-Driven India Dip Is A Buy (BATS:INDA)
- Tariffs Weigh On India’s Growth Outlook Despite Tax Relief
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- RBI Holds Steady, But Growth Risks Could Pave Way For Q4 Rate Cut
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- Weekly Commentary: One Serious Silly Season
- The Case For Holding SMIN: Risks, Rewards, And Relativity (BATS:SMIN)
- Weekly Commentary: Not Restrictive
- Tariffs, Schmarriffs
- Weekly Commentary: The Return Of Tariffs
- Opportunity Amidst Uncertainty
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Letter Day Brings Back The Spirit Of Liberation Day
- Tariff Uncertainty Is Likely To Continue Through Late 2025
- 2025 Midyear Global Outlook
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
일일 변동 비율
74.87 75.21
년간 변동
61.54 86.44
- 이전 종가
- 74.65
- 시가
- 74.95
- Bid
- 75.11
- Ask
- 75.41
- 저가
- 74.87
- 고가
- 75.21
- 볼륨
- 157
- 일일 변동
- 0.62%
- 월 변동
- 3.73%
- 6개월 변동
- 10.72%
- 년간 변동율
- -13.11%
20 9월, 토요일