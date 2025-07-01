CotizacionesSecciones
SMIN: Ishares MSCI India Small Cap ETF

75.05 USD 0.34 (0.46%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SMIN de hoy ha cambiado un 0.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 74.98, mientras que el máximo ha alcanzado 75.65.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Ishares MSCI India Small Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
74.98 75.65
Rango anual
61.54 86.44
Cierres anteriores
74.71
Open
74.98
Bid
75.05
Ask
75.35
Low
74.98
High
75.65
Volumen
216
Cambio diario
0.46%
Cambio mensual
3.65%
Cambio a 6 meses
10.63%
Cambio anual
-13.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
231 K
Pronós.
282 K
Prev.
264 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
1.920 M
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.927 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B