SMIN: Ishares MSCI India Small Cap ETF
75.05 USD 0.34 (0.46%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SMIN de hoy ha cambiado un 0.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 74.98, mientras que el máximo ha alcanzado 75.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ishares MSCI India Small Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
74.98 75.65
Rango anual
61.54 86.44
- Cierres anteriores
- 74.71
- Open
- 74.98
- Bid
- 75.05
- Ask
- 75.35
- Low
- 74.98
- High
- 75.65
- Volumen
- 216
- Cambio diario
- 0.46%
- Cambio mensual
- 3.65%
- Cambio a 6 meses
- 10.63%
- Cambio anual
- -13.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B