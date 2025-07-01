Währungen / SMIN
SMIN: Ishares MSCI India Small Cap ETF
74.99 USD 0.34 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMIN hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.87 bis zu einem Hoch von 75.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ishares MSCI India Small Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SMIN News
Tagesspanne
74.87 75.21
Jahresspanne
61.54 86.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.65
- Eröffnung
- 74.95
- Bid
- 74.99
- Ask
- 75.29
- Tief
- 74.87
- Hoch
- 75.21
- Volumen
- 134
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 3.56%
- 6-Monatsänderung
- 10.54%
- Jahresänderung
- -13.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K