SMIN: Ishares MSCI India Small Cap ETF

74.99 USD 0.34 (0.46%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SMIN hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.87 bis zu einem Hoch von 75.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ishares MSCI India Small Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
74.87 75.21
Jahresspanne
61.54 86.44
Vorheriger Schlusskurs
74.65
Eröffnung
74.95
Bid
74.99
Ask
75.29
Tief
74.87
Hoch
75.21
Volumen
134
Tagesänderung
0.46%
Monatsänderung
3.56%
6-Monatsänderung
10.54%
Jahresänderung
-13.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K