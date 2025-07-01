Valute / SMIN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SMIN: Ishares MSCI India Small Cap ETF
75.11 USD 0.46 (0.62%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SMIN ha avuto una variazione del 0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.87 e ad un massimo di 75.21.
Segui le dinamiche di Ishares MSCI India Small Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMIN News
- Global Economic Outlook: September 2025
- Kepler Cheuvreux alza il target di prezzo per Smiths Group prima dei risultati annuali
- Kepler Cheuvreux raises Smiths Group stock price target ahead of FY results
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- INDA Vs. China ETFs: The Tariff-Driven India Dip Is A Buy (BATS:INDA)
- Tariffs Weigh On India’s Growth Outlook Despite Tax Relief
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- RBI Holds Steady, But Growth Risks Could Pave Way For Q4 Rate Cut
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- APAC Equities: The Sensitivity To Oil Prices
- Weekly Commentary: One Serious Silly Season
- The Case For Holding SMIN: Risks, Rewards, And Relativity (BATS:SMIN)
- Weekly Commentary: Not Restrictive
- Tariffs, Schmarriffs
- Weekly Commentary: The Return Of Tariffs
- Opportunity Amidst Uncertainty
- New U.S. Tariffs Target Asia, But Some Countries Stand To Gain
- Letter Day Brings Back The Spirit Of Liberation Day
- Tariff Uncertainty Is Likely To Continue Through Late 2025
- 2025 Midyear Global Outlook
- Asia's Manufacturing PMI Improves, But Trade Risks Are Looming
Intervallo Giornaliero
74.87 75.21
Intervallo Annuale
61.54 86.44
- Chiusura Precedente
- 74.65
- Apertura
- 74.95
- Bid
- 75.11
- Ask
- 75.41
- Minimo
- 74.87
- Massimo
- 75.21
- Volume
- 157
- Variazione giornaliera
- 0.62%
- Variazione Mensile
- 3.73%
- Variazione Semestrale
- 10.72%
- Variazione Annuale
- -13.11%
21 settembre, domenica