SMIN: Ishares MSCI India Small Cap ETF

75.11 USD 0.46 (0.62%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SMIN ha avuto una variazione del 0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.87 e ad un massimo di 75.21.

Segui le dinamiche di Ishares MSCI India Small Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
74.87 75.21
Intervallo Annuale
61.54 86.44
Chiusura Precedente
74.65
Apertura
74.95
Bid
75.11
Ask
75.41
Minimo
74.87
Massimo
75.21
Volume
157
Variazione giornaliera
0.62%
Variazione Mensile
3.73%
Variazione Semestrale
10.72%
Variazione Annuale
-13.11%
21 settembre, domenica