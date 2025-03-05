FiyatlarBölümler
Dövizler / SMID
Geri dön - Hisse senetleri

SMID: Smith-Midland Corporation

38.96 USD 4.28 (9.90%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SMID fiyatı bugün -9.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.34 ve Yüksek fiyatı olarak 42.80 aralığında işlem gördü.

Smith-Midland Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMID haberleri

Günlük aralık
38.34 42.80
Yıllık aralık
25.21 51.96
Önceki kapanış
43.24
Açılış
42.68
Satış
38.96
Alış
39.26
Düşük
38.34
Yüksek
42.80
Hacim
102
Günlük değişim
-9.90%
Aylık değişim
-9.18%
6 aylık değişim
26.78%
Yıllık değişim
18.06%
21 Eylül, Pazar