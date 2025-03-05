CotationsSections
Devises / SMID
Retour à Actions

SMID: Smith-Midland Corporation

38.96 USD 4.28 (9.90%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SMID a changé de -9.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.34 et à un maximum de 42.80.

Suivez la dynamique Smith-Midland Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMID Nouvelles

Range quotidien
38.34 42.80
Range Annuel
25.21 51.96
Clôture Précédente
43.24
Ouverture
42.68
Bid
38.96
Ask
39.26
Plus Bas
38.34
Plus Haut
42.80
Volume
102
Changement quotidien
-9.90%
Changement Mensuel
-9.18%
Changement à 6 Mois
26.78%
Changement Annuel
18.06%
20 septembre, samedi