SMID: Smith-Midland Corporation
38.96 USD 4.28 (9.90%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SMID a changé de -9.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.34 et à un maximum de 42.80.
Suivez la dynamique Smith-Midland Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SMID Nouvelles
Range quotidien
38.34 42.80
Range Annuel
25.21 51.96
- Clôture Précédente
- 43.24
- Ouverture
- 42.68
- Bid
- 38.96
- Ask
- 39.26
- Plus Bas
- 38.34
- Plus Haut
- 42.80
- Volume
- 102
- Changement quotidien
- -9.90%
- Changement Mensuel
- -9.18%
- Changement à 6 Mois
- 26.78%
- Changement Annuel
- 18.06%
20 septembre, samedi