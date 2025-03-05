КотировкиРазделы
SMID: Smith-Midland Corporation

42.09 USD 0.31 (0.74%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SMID за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.87, а максимальная — 42.42.

Следите за динамикой Smith-Midland Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
40.87 42.42
Годовой диапазон
25.21 51.96
Предыдущее закрытие
41.78
Open
41.70
Bid
42.09
Ask
42.39
Low
40.87
High
42.42
Объем
12
Дневное изменение
0.74%
Месячное изменение
-1.89%
6-месячное изменение
36.97%
Годовое изменение
27.55%
