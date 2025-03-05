Валюты / SMID
SMID: Smith-Midland Corporation
42.09 USD 0.31 (0.74%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMID за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.87, а максимальная — 42.42.
Следите за динамикой Smith-Midland Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
40.87 42.42
Годовой диапазон
25.21 51.96
- Предыдущее закрытие
- 41.78
- Open
- 41.70
- Bid
- 42.09
- Ask
- 42.39
- Low
- 40.87
- High
- 42.42
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.74%
- Месячное изменение
- -1.89%
- 6-месячное изменение
- 36.97%
- Годовое изменение
- 27.55%
