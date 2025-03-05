通貨 / SMID
SMID: Smith-Midland Corporation
43.24 USD 1.68 (4.04%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SMIDの今日の為替レートは、4.04%変化しました。日中、通貨は1あたり41.87の安値と43.24の高値で取引されました。
Smith-Midland Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
41.87 43.24
1年のレンジ
25.21 51.96
- 以前の終値
- 41.56
- 始値
- 42.25
- 買値
- 43.24
- 買値
- 43.54
- 安値
- 41.87
- 高値
- 43.24
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- 4.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.79%
- 6ヶ月の変化
- 40.71%
- 1年の変化
- 31.03%
