Valute / SMID
SMID: Smith-Midland Corporation
38.96 USD 4.28 (9.90%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SMID ha avuto una variazione del -9.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.34 e ad un massimo di 42.80.
Segui le dinamiche di Smith-Midland Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMID News
- Smith-Midland Q2 Earnings Double Y/Y on Record Revenues, Stock Rises
- Smith-Midland Revenue Jumps 33% in Q2
- The Zacks Analyst Blog Highlights Costco Wholesale, HSBC, Booking and Smith-Midland
- Top Stock Reports for Costco, HSBC & Booking Holdings
- Smith-Midland Q1 Earnings Soar Y/Y on Strong Barrier Rental Demand
- Smith-Midland Corporation: A Worthy Upgrade (NASDAQ:SMID)
- Smith-Midland regains Nasdaq compliance with 10-K filing
- Smith-Midland Reports Fourth Quarter and Year End 2024 Financial Results
- Smith-Midland: Good 2024 Is Not Enough For Its High Stock Price, Remains A Hold (SMID)
Intervallo Giornaliero
38.34 42.80
Intervallo Annuale
25.21 51.96
- Chiusura Precedente
- 43.24
- Apertura
- 42.68
- Bid
- 38.96
- Ask
- 39.26
- Minimo
- 38.34
- Massimo
- 42.80
- Volume
- 102
- Variazione giornaliera
- -9.90%
- Variazione Mensile
- -9.18%
- Variazione Semestrale
- 26.78%
- Variazione Annuale
- 18.06%
21 settembre, domenica