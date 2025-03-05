Währungen / SMID
SMID: Smith-Midland Corporation
42.50 USD 0.74 (1.71%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMID hat sich für heute um -1.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.76 bis zu einem Hoch von 42.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Smith-Midland Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMID News
Tagesspanne
41.76 42.80
Jahresspanne
25.21 51.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.24
- Eröffnung
- 42.68
- Bid
- 42.50
- Ask
- 42.80
- Tief
- 41.76
- Hoch
- 42.80
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -1.71%
- Monatsänderung
- -0.93%
- 6-Monatsänderung
- 38.30%
- Jahresänderung
- 28.79%
