KurseKategorien
Währungen / SMID
Zurück zum Aktien

SMID: Smith-Midland Corporation

42.50 USD 0.74 (1.71%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SMID hat sich für heute um -1.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.76 bis zu einem Hoch von 42.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Smith-Midland Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMID News

Tagesspanne
41.76 42.80
Jahresspanne
25.21 51.96
Vorheriger Schlusskurs
43.24
Eröffnung
42.68
Bid
42.50
Ask
42.80
Tief
41.76
Hoch
42.80
Volumen
26
Tagesänderung
-1.71%
Monatsänderung
-0.93%
6-Monatsänderung
38.30%
Jahresänderung
28.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K