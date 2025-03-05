Moedas / SMID
SMID: Smith-Midland Corporation
42.83 USD 1.27 (3.06%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SMID para hoje mudou para 3.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.87 e o mais alto foi 42.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Smith-Midland Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
41.87 42.83
Faixa anual
25.21 51.96
- Fechamento anterior
- 41.56
- Open
- 42.25
- Bid
- 42.83
- Ask
- 43.13
- Low
- 41.87
- High
- 42.83
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 3.06%
- Mudança mensal
- -0.16%
- Mudança de 6 meses
- 39.38%
- Mudança anual
- 29.79%
