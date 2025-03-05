货币 / SMID
SMID: Smith-Midland Corporation
41.93 USD 0.16 (0.38%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SMID汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点40.81和高点43.00进行交易。
关注Smith-Midland Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SMID新闻
- Smith-Midland Q2 Earnings Double Y/Y on Record Revenues, Stock Rises
- Smith-Midland Revenue Jumps 33% in Q2
- The Zacks Analyst Blog Highlights Costco Wholesale, HSBC, Booking and Smith-Midland
- Top Stock Reports for Costco, HSBC & Booking Holdings
- Smith-Midland Q1 Earnings Soar Y/Y on Strong Barrier Rental Demand
- Smith-Midland Corporation: A Worthy Upgrade (NASDAQ:SMID)
- Smith-Midland regains Nasdaq compliance with 10-K filing
- Smith-Midland Reports Fourth Quarter and Year End 2024 Financial Results
- Smith-Midland: Good 2024 Is Not Enough For Its High Stock Price, Remains A Hold (SMID)
日范围
40.81 43.00
年范围
25.21 51.96
- 前一天收盘价
- 42.09
- 开盘价
- 42.25
- 卖价
- 41.93
- 买价
- 42.23
- 最低价
- 40.81
- 最高价
- 43.00
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- -2.26%
- 6个月变化
- 36.45%
- 年变化
- 27.06%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值