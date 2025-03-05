통화 / SMID
SMID: Smith-Midland Corporation
38.96 USD 4.28 (9.90%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SMID 환율이 오늘 -9.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.34이고 고가는 42.80이었습니다.
Smith-Midland Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
38.34 42.80
년간 변동
25.21 51.96
- 이전 종가
- 43.24
- 시가
- 42.68
- Bid
- 38.96
- Ask
- 39.26
- 저가
- 38.34
- 고가
- 42.80
- 볼륨
- 102
- 일일 변동
- -9.90%
- 월 변동
- -9.18%
- 6개월 변동
- 26.78%
- 년간 변동율
- 18.06%
20 9월, 토요일