SMID: Smith-Midland Corporation
41.56 USD 0.53 (1.26%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SMID de hoy ha cambiado un -1.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.81, mientras que el máximo ha alcanzado 43.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Smith-Midland Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
40.81 43.00
Rango anual
25.21 51.96
- Cierres anteriores
- 42.09
- Open
- 42.25
- Bid
- 41.56
- Ask
- 41.86
- Low
- 40.81
- High
- 43.00
- Volumen
- 17
- Cambio diario
- -1.26%
- Cambio mensual
- -3.12%
- Cambio a 6 meses
- 35.24%
- Cambio anual
- 25.94%
