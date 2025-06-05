FiyatlarBölümler
SMG: Scotts Miracle-Gro Company (The)

58.05 USD 1.68 (2.81%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SMG fiyatı bugün -2.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.96 ve Yüksek fiyatı olarak 59.46 aralığında işlem gördü.

Scotts Miracle-Gro Company (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
57.96 59.46
Yıllık aralık
45.61 93.90
Önceki kapanış
59.73
Açılış
59.46
Satış
58.05
Alış
58.35
Düşük
57.96
Yüksek
59.46
Hacim
791
Günlük değişim
-2.81%
Aylık değişim
-4.18%
6 aylık değişim
5.93%
Yıllık değişim
-33.19%
21 Eylül, Pazar