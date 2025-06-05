CotationsSections
Devises / SMG
Retour à Actions

SMG: Scotts Miracle-Gro Company (The)

58.05 USD 1.68 (2.81%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SMG a changé de -2.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.96 et à un maximum de 59.46.

Suivez la dynamique Scotts Miracle-Gro Company (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMG Nouvelles

Range quotidien
57.96 59.46
Range Annuel
45.61 93.90
Clôture Précédente
59.73
Ouverture
59.46
Bid
58.05
Ask
58.35
Plus Bas
57.96
Plus Haut
59.46
Volume
791
Changement quotidien
-2.81%
Changement Mensuel
-4.18%
Changement à 6 Mois
5.93%
Changement Annuel
-33.19%
20 septembre, samedi