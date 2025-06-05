Валюты / SMG
SMG: Scotts Miracle-Gro Company (The)
60.50 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMG за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.79, а максимальная — 61.10.
Следите за динамикой Scotts Miracle-Gro Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
59.79 61.10
Годовой диапазон
45.61 93.90
- Предыдущее закрытие
- 60.50
- Open
- 60.65
- Bid
- 60.50
- Ask
- 60.80
- Low
- 59.79
- High
- 61.10
- Объем
- 1.071 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.13%
- 6-месячное изменение
- 10.40%
- Годовое изменение
- -30.37%
