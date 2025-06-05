货币 / SMG
SMG: Scotts Miracle-Gro Company (The)
61.20 USD 0.70 (1.16%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SMG汇率已更改1.16%。当日，交易品种以低点60.73和高点61.39进行交易。
关注Scotts Miracle-Gro Company (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
60.73 61.39
年范围
45.61 93.90
- 前一天收盘价
- 60.50
- 开盘价
- 60.79
- 卖价
- 61.20
- 买价
- 61.50
- 最低价
- 60.73
- 最高价
- 61.39
- 交易量
- 302
- 日变化
- 1.16%
- 月变化
- 1.02%
- 6个月变化
- 11.68%
- 年变化
- -29.57%
