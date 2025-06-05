KurseKategorien
SMG: Scotts Miracle-Gro Company (The)

59.73 USD 0.14 (0.23%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SMG hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.67 bis zu einem Hoch von 60.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Scotts Miracle-Gro Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
59.67 60.41
Jahresspanne
45.61 93.90
Vorheriger Schlusskurs
59.87
Eröffnung
60.41
Bid
59.73
Ask
60.03
Tief
59.67
Hoch
60.41
Volumen
1.063 K
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
-1.40%
6-Monatsänderung
9.00%
Jahresänderung
-31.26%
