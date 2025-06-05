Währungen / SMG
SMG: Scotts Miracle-Gro Company (The)
59.73 USD 0.14 (0.23%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMG hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.67 bis zu einem Hoch von 60.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Scotts Miracle-Gro Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
59.67 60.41
Jahresspanne
45.61 93.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.87
- Eröffnung
- 60.41
- Bid
- 59.73
- Ask
- 60.03
- Tief
- 59.67
- Hoch
- 60.41
- Volumen
- 1.063 K
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- -1.40%
- 6-Monatsänderung
- 9.00%
- Jahresänderung
- -31.26%
