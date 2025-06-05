通貨 / SMG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SMG: Scotts Miracle-Gro Company (The)
59.73 USD 0.14 (0.23%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SMGの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり59.67の安値と60.41の高値で取引されました。
Scotts Miracle-Gro Company (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMG News
- Scotts Miracle-Gro: Planting Seeds For Growth (Rating Upgrade) (NYSE:SMG)
- Scotts Miracle-Gro (SMG) insiders sell $4.36 million in shares
- Scotts Miracle-Gro's Q3 Earnings Top, Revenues Lag Estimates
- Scott Miller appointed to ScottsMiracle-Gro board as John Vines retires
- S&P revises Scotts Miracle-Gro outlook to positive on deleveraging progress
- Top 3 Materials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q3 - LSB Industries (NYSE:LXU), O-I Glass (NYSE:OI)
- Scotts Miracle-Gro (SMG) Q3 EPS Up 12%
- The Scotts Miracle-Gro Company 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SMG)
- The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Scotts Miracle-Gro Q3 2025 slides: margin expansion offsets slight sales decline
- Scotts Miracle-Gro earnings beat by $0.34, revenue fell short of estimates
- Scotts (SMG) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Scotts Miracle-Gro (SMG) Surpasses Q3 Earnings Estimates
- Scotts Miracle-Gro announces $0.66 per share quarterly dividend
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Earnings Preview: Scotts Miracle-Gro (SMG) Q3 Earnings Expected to Decline
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
- Stifel maintains hold rating and $71 target on Scotts Miracle-Gro stock
- Harbor Mid Cap Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HMCLX)
- Stifel cuts Scotts Miracle-Gro stock rating on inventory concerns
- Stifel cuts Scotts Miracle-Gro stock rating after revenue guidance
- Truist Securities raises Scotts Miracle-Gro stock price target to $75
- Why Scotts Miracle-Gro Stock Popped by 11% Today
- Greif Posts Upbeat Earnings, Joins Planet Labs PBC, IperionX, Owens & Minor And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - First Majestic Silver (NYSE:AG), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
1日のレンジ
59.67 60.41
1年のレンジ
45.61 93.90
- 以前の終値
- 59.87
- 始値
- 60.41
- 買値
- 59.73
- 買値
- 60.03
- 安値
- 59.67
- 高値
- 60.41
- 出来高
- 1.063 K
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- -1.40%
- 6ヶ月の変化
- 9.00%
- 1年の変化
- -31.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K