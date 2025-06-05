통화 / SMG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SMG: Scotts Miracle-Gro Company (The)
58.05 USD 1.68 (2.81%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SMG 환율이 오늘 -2.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 57.96이고 고가는 59.46이었습니다.
Scotts Miracle-Gro Company (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMG News
- Scotts Miracle-Gro: Planting Seeds For Growth (Rating Upgrade) (NYSE:SMG)
- Scotts Miracle-Gro (SMG) insiders sell $4.36 million in shares
- Scotts Miracle-Gro's Q3 Earnings Top, Revenues Lag Estimates
- Scott Miller appointed to ScottsMiracle-Gro board as John Vines retires
- S&P revises Scotts Miracle-Gro outlook to positive on deleveraging progress
- Top 3 Materials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q3 - LSB Industries (NYSE:LXU), O-I Glass (NYSE:OI)
- Scotts Miracle-Gro (SMG) Q3 EPS Up 12%
- The Scotts Miracle-Gro Company 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SMG)
- The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Scotts Miracle-Gro Q3 2025 slides: margin expansion offsets slight sales decline
- Scotts Miracle-Gro earnings beat by $0.34, revenue fell short of estimates
- Scotts (SMG) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Scotts Miracle-Gro (SMG) Surpasses Q3 Earnings Estimates
- Scotts Miracle-Gro announces $0.66 per share quarterly dividend
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Earnings Preview: Scotts Miracle-Gro (SMG) Q3 Earnings Expected to Decline
- Touchstone Mid Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (TMCPX)
- Stifel maintains hold rating and $71 target on Scotts Miracle-Gro stock
- Harbor Mid Cap Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HMCLX)
- Stifel cuts Scotts Miracle-Gro stock rating on inventory concerns
- Stifel cuts Scotts Miracle-Gro stock rating after revenue guidance
- Truist Securities raises Scotts Miracle-Gro stock price target to $75
- Why Scotts Miracle-Gro Stock Popped by 11% Today
- Greif Posts Upbeat Earnings, Joins Planet Labs PBC, IperionX, Owens & Minor And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - First Majestic Silver (NYSE:AG), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR)
일일 변동 비율
57.96 59.46
년간 변동
45.61 93.90
- 이전 종가
- 59.73
- 시가
- 59.46
- Bid
- 58.05
- Ask
- 58.35
- 저가
- 57.96
- 고가
- 59.46
- 볼륨
- 791
- 일일 변동
- -2.81%
- 월 변동
- -4.18%
- 6개월 변동
- 5.93%
- 년간 변동율
- -33.19%
20 9월, 토요일