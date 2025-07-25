- Genel bakış
SMDV: ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
SMDV fiyatı bugün -2.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.34 ve Yüksek fiyatı olarak 66.02 aralığında işlem gördü.
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SMDV haberleri
Sıkça sorulan sorular
SMDV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF hisse senedi 64.34 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 64.34 - 66.02 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 65.78 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 100 değerine ulaştı. SMDV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF hisse senedi şu anda 64.34 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -6.13% ve USD değerlerini izler. SMDV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SMDV hisse senedi nasıl alınır?
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF hisselerini şu anki 64.34 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 64.34 ve Ask 64.64 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 100 ve günlük değişim oranı -2.54% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SMDV fiyat hareketlerini takip edin.
SMDV hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 58.01 - 76.83 ve mevcut fiyatı 64.34 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 64.34 veya Ask 64.64 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -3.22% ve 6 aylık değişim oranı 2.06% değerlerini karşılaştırır. SMDV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF hisse senedi yıllık olarak 76.83 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 58.01 - 76.83). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 65.78 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF performansını takip edin.
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 58.01 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 64.34 ve hareket ettiği yıllık aralık 58.01 - 76.83 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SMDV fiyat hareketlerini izleyin.
SMDV hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 65.78 ve yıllık değişim oranı -6.13% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 65.78
- Açılış
- 66.02
- Satış
- 64.34
- Alış
- 64.64
- Düşük
- 64.34
- Yüksek
- 66.02
- Hacim
- 100
- Günlük değişim
- -2.19%
- Aylık değişim
- -3.22%
- 6 aylık değişim
- 2.06%
- Yıllık değişim
- -6.13%
- Açıklanan
- 55.0
- Beklenti
- 55.2
- Önceki
- 55.1
- Açıklanan
- 51.2
- Beklenti
- 49.8
- Önceki
- 51.7
- Açıklanan
- 4.6%
- Beklenti
- 4.8%
- Önceki
- 4.7%
- Açıklanan
- 3.7%
- Beklenti
- 4.0%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
- 418
- Beklenti
- Önceki
- 422
- Açıklanan
- 547
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $57.6 B
- Önceki
- $-344.8 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki