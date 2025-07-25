- Visão do mercado
SMDV: ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
A taxa do SMDV para hoje mudou para -1.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 64.76 e o mais alto foi 66.02.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SMDV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SMDV hoje?
Hoje ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) está avaliado em 64.93. O instrumento é negociado dentro de 64.76 - 66.02, o fechamento de ontem foi 65.78, e o volume de negociação atingiu 88. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SMDV em tempo real.
As ações de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF pagam dividendos?
Atualmente ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF está avaliado em 64.93. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.27% e USD. Monitore os movimentos de SMDV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SMDV?
Você pode comprar ações de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) pelo preço atual 64.93. Ordens geralmente são executadas perto de 64.93 ou 65.23, enquanto 88 e -1.65% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SMDV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SMDV?
Investir em ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF envolve considerar a faixa anual 58.01 - 76.83 e o preço atual 64.93. Muitos comparam -2.33% e 3.00% antes de enviar ordens em 64.93 ou 65.23. Estude as mudanças diárias de preço de SMDV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?
O maior preço de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) no último ano foi 76.83. As ações oscilaram bastante dentro de 58.01 - 76.83, e a comparação com 65.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?
O menor preço de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) no ano foi 58.01. A comparação com o preço atual 64.93 e 58.01 - 76.83 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SMDV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SMDV?
No passado ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 65.78 e -5.27% após os eventos corporativos.
