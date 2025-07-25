- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SMDV: ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
Курс SMDV за сегодня изменился на -1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.76, а максимальная — 66.02.
Следите за динамикой ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SMDV
- Is ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) a Strong ETF Right Now?
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Is ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) a Strong ETF Right Now?
- DES: CSB May Be A Better Choice (NYSEARCA:DES)
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SMDV сегодня?
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) сегодня оценивается на уровне 64.93. Инструмент торгуется в пределах 64.76 - 66.02, вчерашнее закрытие составило 65.78, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMDV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF в настоящее время оценивается в 64.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.27% и USD. Отслеживайте движения SMDV на графике в реальном времени.
Как купить акции SMDV?
Вы можете купить акции ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) по текущей цене 64.93. Ордера обычно размещаются около 64.93 или 65.23, тогда как 88 и -1.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMDV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SMDV?
Инвестирование в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF предполагает учет годового диапазона 58.01 - 76.83 и текущей цены 64.93. Многие сравнивают -2.33% и 3.00% перед размещением ордеров на 64.93 или 65.23. Изучайте ежедневные изменения цены SMDV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?
Самая высокая цена ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) за последний год составила 76.83. Акции заметно колебались в пределах 58.01 - 76.83, сравнение с 65.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?
Самая низкая цена ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) за год составила 58.01. Сравнение с текущими 64.93 и 58.01 - 76.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMDV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SMDV?
В прошлом ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.78 и -5.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 65.78
- Open
- 66.02
- Bid
- 64.93
- Ask
- 65.23
- Low
- 64.76
- High
- 66.02
- Объем
- 88
- Дневное изменение
- -1.29%
- Месячное изменение
- -2.33%
- 6-месячное изменение
- 3.00%
- Годовое изменение
- -5.27%
- Акт.
- 55.0
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
- 51.2
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
- 4.6%
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
- 3.7%
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
- 418
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
- 547
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.