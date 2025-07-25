КотировкиРазделы
Валюты / SMDV
Назад в Рынок акций США

SMDV: ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

64.93 USD 0.85 (1.29%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SMDV за сегодня изменился на -1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.76, а максимальная — 66.02.

Следите за динамикой ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SMDV

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMDV сегодня?

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) сегодня оценивается на уровне 64.93. Инструмент торгуется в пределах 64.76 - 66.02, вчерашнее закрытие составило 65.78, а торговый объем достиг 88. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMDV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF в настоящее время оценивается в 64.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.27% и USD. Отслеживайте движения SMDV на графике в реальном времени.

Как купить акции SMDV?

Вы можете купить акции ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) по текущей цене 64.93. Ордера обычно размещаются около 64.93 или 65.23, тогда как 88 и -1.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMDV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMDV?

Инвестирование в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF предполагает учет годового диапазона 58.01 - 76.83 и текущей цены 64.93. Многие сравнивают -2.33% и 3.00% перед размещением ордеров на 64.93 или 65.23. Изучайте ежедневные изменения цены SMDV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?

Самая высокая цена ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) за последний год составила 76.83. Акции заметно колебались в пределах 58.01 - 76.83, сравнение с 65.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?

Самая низкая цена ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) за год составила 58.01. Сравнение с текущими 64.93 и 58.01 - 76.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMDV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMDV?

В прошлом ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.78 и -5.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
64.76 66.02
Годовой диапазон
58.01 76.83
Предыдущее закрытие
65.78
Open
66.02
Bid
64.93
Ask
65.23
Low
64.76
High
66.02
Объем
88
Дневное изменение
-1.29%
Месячное изменение
-2.33%
6-месячное изменение
3.00%
Годовое изменение
-5.27%
10 октября, пятница
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
55.0
Прог.
55.2
Пред.
55.1
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
51.2
Прог.
49.8
Пред.
51.7
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
4.6%
Прог.
4.8%
Пред.
4.7%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
3.7%
Прог.
4.0%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
418
Прог.
Пред.
422
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
547
Прог.
Пред.
549
18:00
USD
Баланс федерального бюджета
Акт.
Прог.
$​57.6 млрд
Пред.
$​-344.8 млрд
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.