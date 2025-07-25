- Panorámica
SMDV: ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
El tipo de cambio de SMDV de hoy ha cambiado un -0.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 65.60, mientras que el máximo ha alcanzado 66.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMDV News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SMDV hoy?
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) se evalúa hoy en 65.78. El instrumento se negocia dentro de 65.60 - 66.30; el cierre de ayer ha sido 66.39 y el volumen comercial ha alcanzado 34. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SMDV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF se evalúa actualmente en 65.78. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -4.03% y USD. Monitoree los movimientos de SMDV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SMDV?
Puede comprar acciones de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) al precio actual de 65.78. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 65.78 o 66.08, mientras que 34 y -0.72% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SMDV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SMDV?
Invertir en ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF implica tener en cuenta el rango anual 58.01 - 76.83 y el precio actual 65.78. Muchos comparan -1.05% y 4.35% antes de colocar órdenes en 65.78 o 66.08. Estudie los cambios diarios de precios de SMDV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?
El precio más alto de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) en el último año ha sido 76.83. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 58.01 - 76.83, una comparación con 66.39 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?
El precio más bajo de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) para el año ha sido 58.01. La comparación con los actuales 65.78 y 58.01 - 76.83 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SMDV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SMDV?
En el pasado, ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 66.39 y -4.03% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 66.39
- Open
- 66.26
- Bid
- 65.78
- Ask
- 66.08
- Low
- 65.60
- High
- 66.30
- Volumen
- 34
- Cambio diario
- -0.92%
- Cambio mensual
- -1.05%
- Cambio a 6 meses
- 4.35%
- Cambio anual
- -4.03%
- Act.
- 55.0
- Pronós.
- 55.2
- Prev.
- 55.1
- Act.
- 51.2
- Pronós.
- 49.8
- Prev.
- 51.7
- Act.
-
- Pronós.
- 4.8%
- Prev.
- 4.7%
- Act.
-
- Pronós.
- 4.0%
- Prev.
- 3.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 422
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 549
- Act.
-
- Pronós.
- $57.6 B
- Prev.
- $-344.8 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.