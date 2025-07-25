QuotazioniSezioni
SMDV: ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

65.78 USD 0.61 (0.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SMDV ha avuto una variazione del -0.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 65.60 e ad un massimo di 66.30.

Segui le dinamiche di ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SMDV oggi?

Oggi le azioni ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF sono prezzate a 65.78. Viene scambiato all'interno di 65.60 - 66.30, la chiusura di ieri è stata 66.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 34. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SMDV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF pagano dividendi?

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF è attualmente valutato a 65.78. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -4.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SMDV.

Come acquistare azioni SMDV?

Puoi acquistare azioni ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF al prezzo attuale di 65.78. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 65.78 o 66.08, mentre 34 e -0.72% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SMDV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SMDV?

Investire in ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF implica considerare l'intervallo annuale 58.01 - 76.83 e il prezzo attuale 65.78. Molti confrontano -1.05% e 4.35% prima di effettuare ordini su 65.78 o 66.08. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SMDV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?

Il prezzo massimo di ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF nell'ultimo anno è stato 76.83. All'interno di 58.01 - 76.83, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 66.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?

Il prezzo più basso di ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) nel corso dell'anno è stato 58.01. Confrontandolo con gli attuali 65.78 e 58.01 - 76.83 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SMDV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SMDV?

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 66.39 e -4.03%.

Intervallo Giornaliero
65.60 66.30
Intervallo Annuale
58.01 76.83
Chiusura Precedente
66.39
Apertura
66.26
Bid
65.78
Ask
66.08
Minimo
65.60
Massimo
66.30
Volume
34
Variazione giornaliera
-0.92%
Variazione Mensile
-1.05%
Variazione Semestrale
4.35%
Variazione Annuale
-4.03%
10 ottobre, venerdì
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Saldo di Bilancio Federale
Agire
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev