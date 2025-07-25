- Aperçu
SMDV: ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
Le taux de change de SMDV a changé de -0.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 65.60 et à un maximum de 66.30.
Suivez la dynamique ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMDV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action SMDV aujourd'hui ?
L'action ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF est cotée à 65.78 aujourd'hui. Elle se négocie dans 65.60 - 66.30, a clôturé hier à 66.39 et son volume d'échange a atteint 34. Le graphique en temps réel du cours de SMDV présente ces mises à jour.
L'action ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF est actuellement valorisé à 65.78. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -4.03% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SMDV.
Comment acheter des actions SMDV ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF au cours actuel de 65.78. Les ordres sont généralement placés à proximité de 65.78 ou de 66.08, le 34 et le -0.72% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SMDV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action SMDV ?
Investir dans ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 58.01 - 76.83 et le prix actuel 65.78. Beaucoup comparent -1.05% et 4.35% avant de passer des ordres à 65.78 ou 66.08. Consultez le graphique du cours de SMDV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF ?
Le cours le plus élevé de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF l'année dernière était 76.83. Au cours de 58.01 - 76.83, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 66.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF ?
Le cours le plus bas de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) sur l'année a été 58.01. Sa comparaison avec 65.78 et 58.01 - 76.83 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SMDV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action SMDV a-t-elle été divisée ?
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 66.39 et -4.03% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 66.39
- Ouverture
- 66.26
- Bid
- 65.78
- Ask
- 66.08
- Plus Bas
- 65.60
- Plus Haut
- 66.30
- Volume
- 34
- Changement quotidien
- -0.92%
- Changement Mensuel
- -1.05%
- Changement à 6 Mois
- 4.35%
- Changement Annuel
- -4.03%
- Act
- 55.0
- Fcst
- 55.2
- Prev
- 55.1
- Act
- 51.2
- Fcst
- 49.8
- Prev
- 51.7
- Act
- 4.6%
- Fcst
- 4.8%
- Prev
- 4.7%
- Act
- 3.7%
- Fcst
- 4.0%
- Prev
- 3.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 422
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- $57.6 B
- Prev
- $-344.8 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev