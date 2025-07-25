CotationsSections
SMDV: ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

65.78 USD 0.61 (0.92%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SMDV a changé de -0.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 65.60 et à un maximum de 66.30.

Suivez la dynamique ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

SMDV Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SMDV aujourd'hui ?

L'action ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF est cotée à 65.78 aujourd'hui. Elle se négocie dans 65.60 - 66.30, a clôturé hier à 66.39 et son volume d'échange a atteint 34. Le graphique en temps réel du cours de SMDV présente ces mises à jour.

L'action ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF verse-t-elle des dividendes ?

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF est actuellement valorisé à 65.78. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -4.03% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SMDV.

Comment acheter des actions SMDV ?

Vous pouvez acheter des actions ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF au cours actuel de 65.78. Les ordres sont généralement placés à proximité de 65.78 ou de 66.08, le 34 et le -0.72% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SMDV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SMDV ?

Investir dans ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 58.01 - 76.83 et le prix actuel 65.78. Beaucoup comparent -1.05% et 4.35% avant de passer des ordres à 65.78 ou 66.08. Consultez le graphique du cours de SMDV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF ?

Le cours le plus élevé de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF l'année dernière était 76.83. Au cours de 58.01 - 76.83, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 66.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF ?

Le cours le plus bas de ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) sur l'année a été 58.01. Sa comparaison avec 65.78 et 58.01 - 76.83 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SMDV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SMDV a-t-elle été divisée ?

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 66.39 et -4.03% après les opérations sur titres.

Range quotidien
65.60 66.30
Range Annuel
58.01 76.83
Clôture Précédente
66.39
Ouverture
66.26
Bid
65.78
Ask
66.08
Plus Bas
65.60
Plus Haut
66.30
Volume
34
Changement quotidien
-0.92%
Changement Mensuel
-1.05%
Changement à 6 Mois
4.35%
Changement Annuel
-4.03%
10 octobre, vendredi
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
55.0
Fcst
55.2
Prev
55.1
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
51.2
Fcst
49.8
Prev
51.7
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
4.6%
Fcst
4.8%
Prev
4.7%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
3.7%
Fcst
4.0%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
422
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
18:00
USD
Solde Budgétaire Fédéral
Act
Fcst
$​57.6 B
Prev
$​-344.8 B
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev