报价部分
货币 / SMDV
回到股票

SMDV: ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

64.93 USD 0.85 (1.29%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SMDV汇率已更改-1.29%。当日，交易品种以低点64.76和高点66.02进行交易。

关注ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMDV新闻

常见问题解答

SMDV股票今天的价格是多少？

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF股票今天的定价为64.93。它在64.76 - 66.02范围内交易，昨天的收盘价为65.78，交易量达到88。SMDV的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF股票是否支付股息？

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF目前的价值为64.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.27%和USD。实时查看图表以跟踪SMDV走势。

如何购买SMDV股票？

您可以以64.93的当前价格购买ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF股票。订单通常设置在64.93或65.23附近，而88和-1.65%显示市场活动。立即关注SMDV的实时图表更新。

如何投资SMDV股票？

投资ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF需要考虑年度范围58.01 - 76.83和当前价格64.93。许多人在以64.93或65.23下订单之前，会比较-2.33%和。实时查看SMDV价格图表，了解每日变化。

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF的最高价格是76.83。在58.01 - 76.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF的绩效。

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF（SMDV）的最低价格为58.01。将其与当前的64.93和58.01 - 76.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMDV股票是什么时候拆分的？

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.78和-5.27%中可见。

日范围
64.76 66.02
年范围
58.01 76.83
前一天收盘价
65.78
开盘价
66.02
卖价
64.93
买价
65.23
最低价
64.76
最高价
66.02
交易量
88
日变化
-1.29%
月变化
-2.33%
6个月变化
3.00%
年变化
-5.27%
10 十月, 星期五
14:00
USD
密歇根消费者信心指数
实际值
55.0
预测值
55.2
前值
55.1
14:00
USD
密歇根消费者预期指数
实际值
51.2
预测值
49.8
前值
51.7
14:00
USD
密歇根预期通货膨胀率
实际值
4.6%
预测值
4.8%
前值
4.7%
14:00
USD
密歇根5年预期通货膨胀率
实际值
3.7%
预测值
4.0%
前值
3.7%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
418
预测值
前值
422
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
547
预测值
前值
549
18:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
$​57.6 B
前值
$​-344.8 B
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值