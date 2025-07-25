SMDV: ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
今日SMDV汇率已更改-1.29%。当日，交易品种以低点64.76和高点66.02进行交易。
关注ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SMDV新闻
常见问题解答
SMDV股票今天的价格是多少？
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF股票今天的定价为64.93。它在64.76 - 66.02范围内交易，昨天的收盘价为65.78，交易量达到88。SMDV的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF股票是否支付股息？
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF目前的价值为64.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.27%和USD。实时查看图表以跟踪SMDV走势。
如何购买SMDV股票？
您可以以64.93的当前价格购买ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF股票。订单通常设置在64.93或65.23附近，而88和-1.65%显示市场活动。立即关注SMDV的实时图表更新。
如何投资SMDV股票？
投资ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF需要考虑年度范围58.01 - 76.83和当前价格64.93。许多人在以64.93或65.23下订单之前，会比较-2.33%和。实时查看SMDV价格图表，了解每日变化。
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF的最高价格是76.83。在58.01 - 76.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF的绩效。
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF股票的最低价格是多少？
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF（SMDV）的最低价格为58.01。将其与当前的64.93和58.01 - 76.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMDV股票是什么时候拆分的？
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.78和-5.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 65.78
- 开盘价
- 66.02
- 卖价
- 64.93
- 买价
- 65.23
- 最低价
- 64.76
- 最高价
- 66.02
- 交易量
- 88
- 日变化
- -1.29%
- 月变化
- -2.33%
- 6个月变化
- 3.00%
- 年变化
- -5.27%
- 实际值
- 55.0
- 预测值
- 55.2
- 前值
- 55.1
- 实际值
- 51.2
- 预测值
- 49.8
- 前值
- 51.7
- 实际值
- 4.6%
- 预测值
- 4.8%
- 前值
- 4.7%
- 实际值
- 3.7%
- 预测值
- 4.0%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
- 418
- 预测值
- 前值
- 422
- 实际值
- 547
- 预测值
- 前值
- 549
- 实际值
-
- 预测值
- $57.6 B
- 前值
- $-344.8 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值