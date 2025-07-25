SMDV股票今天的价格是多少？ ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF股票今天的定价为64.93。它在64.76 - 66.02范围内交易，昨天的收盘价为65.78，交易量达到88。SMDV的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF股票是否支付股息？ ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF目前的价值为64.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.27%和USD。实时查看图表以跟踪SMDV走势。

如何购买SMDV股票？ 您可以以64.93的当前价格购买ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF股票。订单通常设置在64.93或65.23附近，而88和-1.65%显示市场活动。立即关注SMDV的实时图表更新。

如何投资SMDV股票？ 投资ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF需要考虑年度范围58.01 - 76.83和当前价格64.93。许多人在以64.93或65.23下订单之前，会比较-2.33%和。实时查看SMDV价格图表，了解每日变化。

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF的最高价格是76.83。在58.01 - 76.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF的绩效。

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF股票的最低价格是多少？ ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF（SMDV）的最低价格为58.01。将其与当前的64.93和58.01 - 76.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。