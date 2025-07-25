- Übersicht
SMDV: ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
Der Wechselkurs von SMDV hat sich für heute um -0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.60 bis zu einem Hoch von 66.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SMDV heute?
Die Aktie von ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) notiert heute bei 65.78. Sie wird innerhalb einer Spanne von 65.60 - 66.30 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 66.39 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von SMDV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SMDV Dividenden?
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF wird derzeit mit 65.78 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SMDV zu verfolgen.
Wie kaufe ich SMDV-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) zum aktuellen Kurs von 65.78 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 65.78 oder 66.08 platziert, während 34 und -0.72% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SMDV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SMDV-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF müssen die jährliche Spanne 58.01 - 76.83 und der aktuelle Kurs 65.78 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.05% und 4.35%, bevor sie Orders zu 65.78 oder 66.08 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SMDV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?
Der höchste Kurs von ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) im vergangenen Jahr lag bei 76.83. Innerhalb von 58.01 - 76.83 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 66.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF?
Der niedrigste Kurs von ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) im Laufe des Jahres betrug 58.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 65.78 und der Spanne 58.01 - 76.83 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SMDV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SMDV statt?
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 66.39 und -4.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.39
- Eröffnung
- 66.26
- Bid
- 65.78
- Ask
- 66.08
- Tief
- 65.60
- Hoch
- 66.30
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -0.92%
- Monatsänderung
- -1.05%
- 6-Monatsänderung
- 4.35%
- Jahresänderung
- -4.03%
- Akt
- 55.0
- Erw
- 55.2
- Vorh
- 55.1
- Akt
- 51.2
- Erw
- 49.8
- Vorh
- 51.7
- Akt
-
- Erw
- 4.8%
- Vorh
- 4.7%
- Akt
-
- Erw
- 4.0%
- Vorh
- 3.7%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 422
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- $57.6 B
- Vorh
- $-344.8 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh