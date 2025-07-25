- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SMDV: ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
SMDVの今日の為替レートは、-0.92%変化しました。日中、通貨は1あたり65.60の安値と66.30の高値で取引されました。
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMDV News
- Is ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) a Strong ETF Right Now?
- The Hidden Side Of The Stock Market's Hot Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Is ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) a Strong ETF Right Now?
- DES: CSB May Be A Better Choice (NYSEARCA:DES)
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
よくあるご質問
SMDV株の現在の価格は？
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFの株価は本日65.78です。65.60 - 66.30内で取引され、前日の終値は66.39、取引量は34に達しました。SMDVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFの株は配当を出しますか？
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFの現在の価格は65.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.03%やUSDにも注目します。SMDVの動きはライブチャートで確認できます。
SMDV株を買う方法は？
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFの株は現在65.78で購入可能です。注文は通常65.78または66.08付近で行われ、34や-0.72%が市場の動きを示します。SMDVの最新情報はライブチャートで確認できます。
SMDV株に投資する方法は？
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFへの投資では、年間の値幅58.01 - 76.83と現在の65.78を考慮します。注文は多くの場合65.78や66.08で行われる前に、-1.05%や4.35%と比較されます。SMDVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFの株の最高値は？
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFの過去1年の最高値は76.83でした。58.01 - 76.83内で株価は大きく変動し、66.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFの株の最低値は？
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF(SMDV)の年間最安値は58.01でした。現在の65.78や58.01 - 76.83と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SMDVの動きはライブチャートで確認できます。
SMDVの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、66.39、-4.03%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 66.39
- 始値
- 66.26
- 買値
- 65.78
- 買値
- 66.08
- 安値
- 65.60
- 高値
- 66.30
- 出来高
- 34
- 1日の変化
- -0.92%
- 1ヶ月の変化
- -1.05%
- 6ヶ月の変化
- 4.35%
- 1年の変化
- -4.03%
- 実際
- 55.0
- 期待
- 55.2
- 前
- 55.1
- 実際
- 51.2
- 期待
- 49.8
- 前
- 51.7
- 実際
-
- 期待
- 4.8%
- 前
- 4.7%
- 実際
-
- 期待
- 4.0%
- 前
- 3.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 422
- 実際
-
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- $57.6 B
- 前
- $-344.8 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前