SMDV: ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

65.78 USD 0.61 (0.92%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SMDVの今日の為替レートは、-0.92%変化しました。日中、通貨は1あたり65.60の安値と66.30の高値で取引されました。

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SMDV株の現在の価格は？

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFの株価は本日65.78です。65.60 - 66.30内で取引され、前日の終値は66.39、取引量は34に達しました。SMDVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFの株は配当を出しますか？

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFの現在の価格は65.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.03%やUSDにも注目します。SMDVの動きはライブチャートで確認できます。

SMDV株を買う方法は？

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFの株は現在65.78で購入可能です。注文は通常65.78または66.08付近で行われ、34や-0.72%が市場の動きを示します。SMDVの最新情報はライブチャートで確認できます。

SMDV株に投資する方法は？

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFへの投資では、年間の値幅58.01 - 76.83と現在の65.78を考慮します。注文は多くの場合65.78や66.08で行われる前に、-1.05%や4.35%と比較されます。SMDVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFの株の最高値は？

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFの過去1年の最高値は76.83でした。58.01 - 76.83内で株価は大きく変動し、66.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFの株の最低値は？

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF(SMDV)の年間最安値は58.01でした。現在の65.78や58.01 - 76.83と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SMDVの動きはライブチャートで確認できます。

SMDVの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、66.39、-4.03%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
65.60 66.30
1年のレンジ
58.01 76.83
以前の終値
66.39
始値
66.26
買値
65.78
買値
66.08
安値
65.60
高値
66.30
出来高
34
1日の変化
-0.92%
1ヶ月の変化
-1.05%
6ヶ月の変化
4.35%
1年の変化
-4.03%
