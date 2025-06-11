- Genel bakış
SLX: VanEck Steel ETF
SLX fiyatı bugün 1.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 72.66 ve Yüksek fiyatı olarak 75.29 aralığında işlem gördü.
VanEck Steel ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SLX haberleri
Sıkça sorulan sorular
SLX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün VanEck Steel ETF hisse senedi 75.11 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 72.66 - 75.29 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 74.13 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 37 değerine ulaştı. SLX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
VanEck Steel ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
VanEck Steel ETF hisse senedi şu anda 75.11 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.79% ve USD değerlerini izler. SLX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
SLX hisse senedi nasıl alınır?
VanEck Steel ETF hisselerini şu anki 75.11 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 75.11 ve Ask 75.41 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 37 ve günlük değişim oranı 3.36% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SLX fiyat hareketlerini takip edin.
SLX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
VanEck Steel ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 51.78 - 76.64 ve mevcut fiyatı 75.11 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 75.11 veya Ask 75.41 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.91% ve 6 aylık değişim oranı 22.95% değerlerini karşılaştırır. SLX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
VanEck Steel ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
VanEck Steel ETF hisse senedi yıllık olarak 76.64 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 51.78 - 76.64). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 74.13 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak VanEck Steel ETF performansını takip edin.
VanEck Steel ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
VanEck Steel ETF (SLX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 51.78 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 75.11 ve hareket ettiği yıllık aralık 51.78 - 76.64 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SLX fiyat hareketlerini izleyin.
SLX hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
VanEck Steel ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 74.13 ve yıllık değişim oranı 11.79% değerlerinde görülebilir.
