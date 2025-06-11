CotaçõesSeções
SLX: VanEck Steel ETF

74.77 USD 0.64 (0.86%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do SLX para hoje mudou para 0.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 72.66 e o mais alto foi 74.77.

Veja a dinâmica do par de moedas VanEck Steel ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de SLX hoje?

Hoje VanEck Steel ETF (SLX) está avaliado em 74.77. O instrumento é negociado dentro de 72.66 - 74.77, o fechamento de ontem foi 74.13, e o volume de negociação atingiu 27. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SLX em tempo real.

As ações de VanEck Steel ETF pagam dividendos?

Atualmente VanEck Steel ETF está avaliado em 74.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.28% e USD. Monitore os movimentos de SLX no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de SLX?

Você pode comprar ações de VanEck Steel ETF (SLX) pelo preço atual 74.77. Ordens geralmente são executadas perto de 74.77 ou 75.07, enquanto 27 e 2.89% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SLX no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de SLX?

Investir em VanEck Steel ETF envolve considerar a faixa anual 51.78 - 76.64 e o preço atual 74.77. Muitos comparam 1.45% e 22.39% antes de enviar ordens em 74.77 ou 75.07. Estude as mudanças diárias de preço de SLX no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações VanEck Steel ETF?

O maior preço de VanEck Steel ETF (SLX) no último ano foi 76.64. As ações oscilaram bastante dentro de 51.78 - 76.64, e a comparação com 74.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck Steel ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações VanEck Steel ETF?

O menor preço de VanEck Steel ETF (SLX) no ano foi 51.78. A comparação com o preço atual 74.77 e 51.78 - 76.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SLX em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de SLX?

No passado VanEck Steel ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 74.13 e 11.28% após os eventos corporativos.

Faixa diária
72.66 74.77
Faixa anual
51.78 76.64
Fechamento anterior
74.13
Open
72.67
Bid
74.77
Ask
75.07
Low
72.66
High
74.77
Volume
27
Mudança diária
0.86%
Mudança mensal
1.45%
Mudança de 6 meses
22.39%
Mudança anual
11.28%
