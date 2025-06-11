报价部分
货币 / SLX
回到股票

SLX: VanEck Steel ETF

74.77 USD 0.64 (0.86%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SLX汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点72.66和高点74.77进行交易。

关注VanEck Steel ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLX新闻

常见问题解答

SLX股票今天的价格是多少？

VanEck Steel ETF股票今天的定价为74.77。它在72.66 - 74.77范围内交易，昨天的收盘价为74.13，交易量达到27。SLX的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Steel ETF股票是否支付股息？

VanEck Steel ETF目前的价值为74.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.28%和USD。实时查看图表以跟踪SLX走势。

如何购买SLX股票？

您可以以74.77的当前价格购买VanEck Steel ETF股票。订单通常设置在74.77或75.07附近，而27和2.89%显示市场活动。立即关注SLX的实时图表更新。

如何投资SLX股票？

投资VanEck Steel ETF需要考虑年度范围51.78 - 76.64和当前价格74.77。许多人在以74.77或75.07下订单之前，会比较1.45%和。实时查看SLX价格图表，了解每日变化。

VanEck Steel ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Steel ETF的最高价格是76.64。在51.78 - 76.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Steel ETF的绩效。

VanEck Steel ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Steel ETF（SLX）的最低价格为51.78。将其与当前的74.77和51.78 - 76.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SLX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SLX股票是什么时候拆分的？

VanEck Steel ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.13和11.28%中可见。

日范围
72.66 74.77
年范围
51.78 76.64
前一天收盘价
74.13
开盘价
72.67
卖价
74.77
买价
75.07
最低价
72.66
最高价
74.77
交易量
27
日变化
0.86%
月变化
1.45%
6个月变化
22.39%
年变化
11.28%
14 十月, 星期二
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
08:00
ALL
国际能源署(IEA)月度石油市场报告
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:20
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
19:25
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值