CotationsSections
Devises / SLX
Retour à Actions

SLX: VanEck Steel ETF

74.77 USD 0.64 (0.86%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SLX a changé de 0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 72.66 et à un maximum de 74.77.

Suivez la dynamique VanEck Steel ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLX Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SLX aujourd'hui ?

L'action VanEck Steel ETF est cotée à 74.77 aujourd'hui. Elle se négocie dans 72.66 - 74.77, a clôturé hier à 74.13 et son volume d'échange a atteint 27. Le graphique en temps réel du cours de SLX présente ces mises à jour.

L'action VanEck Steel ETF verse-t-elle des dividendes ?

VanEck Steel ETF est actuellement valorisé à 74.77. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SLX.

Comment acheter des actions SLX ?

Vous pouvez acheter des actions VanEck Steel ETF au cours actuel de 74.77. Les ordres sont généralement placés à proximité de 74.77 ou de 75.07, le 27 et le 2.89% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SLX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SLX ?

Investir dans VanEck Steel ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 51.78 - 76.64 et le prix actuel 74.77. Beaucoup comparent 1.45% et 22.39% avant de passer des ordres à 74.77 ou 75.07. Consultez le graphique du cours de SLX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Steel ETF ?

Le cours le plus élevé de VanEck Steel ETF l'année dernière était 76.64. Au cours de 51.78 - 76.64, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 74.13 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck Steel ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Steel ETF ?

Le cours le plus bas de VanEck Steel ETF (SLX) sur l'année a été 51.78. Sa comparaison avec 74.77 et 51.78 - 76.64 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SLX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SLX a-t-elle été divisée ?

VanEck Steel ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 74.13 et 11.28% après les opérations sur titres.

Range quotidien
72.66 74.77
Range Annuel
51.78 76.64
Clôture Précédente
74.13
Ouverture
72.67
Bid
74.77
Ask
75.07
Plus Bas
72.66
Plus Haut
74.77
Volume
27
Changement quotidien
0.86%
Changement Mensuel
1.45%
Changement à 6 Mois
22.39%
Changement Annuel
11.28%
14 octobre, mardi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
08:00
ALL
Rapport mensuel de l’AIE sur le marché pétrolier
Act
Fcst
Prev
12:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:20
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
19:25
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev