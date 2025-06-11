КотировкиРазделы
SLX: VanEck Steel ETF

74.77 USD 0.64 (0.86%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLX за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.66, а максимальная — 74.77.

Следите за динамикой VanEck Steel ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SLX сегодня?

VanEck Steel ETF (SLX) сегодня оценивается на уровне 74.77. Инструмент торгуется в пределах 72.66 - 74.77, вчерашнее закрытие составило 74.13, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Steel ETF?

VanEck Steel ETF в настоящее время оценивается в 74.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.28% и USD. Отслеживайте движения SLX на графике в реальном времени.

Как купить акции SLX?

Вы можете купить акции VanEck Steel ETF (SLX) по текущей цене 74.77. Ордера обычно размещаются около 74.77 или 75.07, тогда как 27 и 2.89% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SLX?

Инвестирование в VanEck Steel ETF предполагает учет годового диапазона 51.78 - 76.64 и текущей цены 74.77. Многие сравнивают 1.45% и 22.39% перед размещением ордеров на 74.77 или 75.07. Изучайте ежедневные изменения цены SLX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Steel ETF?

Самая высокая цена VanEck Steel ETF (SLX) за последний год составила 76.64. Акции заметно колебались в пределах 51.78 - 76.64, сравнение с 74.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Steel ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Steel ETF?

Самая низкая цена VanEck Steel ETF (SLX) за год составила 51.78. Сравнение с текущими 74.77 и 51.78 - 76.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SLX?

В прошлом VanEck Steel ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.13 и 11.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.66 74.77
Годовой диапазон
51.78 76.64
Предыдущее закрытие
74.13
Open
72.67
Bid
74.77
Ask
75.07
Low
72.66
High
74.77
Объем
27
Дневное изменение
0.86%
Месячное изменение
1.45%
6-месячное изменение
22.39%
Годовое изменение
11.28%
