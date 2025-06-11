- Обзор рынка
SLX: VanEck Steel ETF
Курс SLX за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.66, а максимальная — 74.77.
Следите за динамикой VanEck Steel ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SLX
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SLX сегодня?
VanEck Steel ETF (SLX) сегодня оценивается на уровне 74.77. Инструмент торгуется в пределах 72.66 - 74.77, вчерашнее закрытие составило 74.13, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SLX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Steel ETF?
VanEck Steel ETF в настоящее время оценивается в 74.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.28% и USD. Отслеживайте движения SLX на графике в реальном времени.
Как купить акции SLX?
Вы можете купить акции VanEck Steel ETF (SLX) по текущей цене 74.77. Ордера обычно размещаются около 74.77 или 75.07, тогда как 27 и 2.89% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SLX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SLX?
Инвестирование в VanEck Steel ETF предполагает учет годового диапазона 51.78 - 76.64 и текущей цены 74.77. Многие сравнивают 1.45% и 22.39% перед размещением ордеров на 74.77 или 75.07. Изучайте ежедневные изменения цены SLX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Steel ETF?
Самая высокая цена VanEck Steel ETF (SLX) за последний год составила 76.64. Акции заметно колебались в пределах 51.78 - 76.64, сравнение с 74.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Steel ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Steel ETF?
Самая низкая цена VanEck Steel ETF (SLX) за год составила 51.78. Сравнение с текущими 74.77 и 51.78 - 76.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SLX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SLX?
В прошлом VanEck Steel ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.13 и 11.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.13
- Open
- 72.67
- Bid
- 74.77
- Ask
- 75.07
- Low
- 72.66
- High
- 74.77
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 0.86%
- Месячное изменение
- 1.45%
- 6-месячное изменение
- 22.39%
- Годовое изменение
- 11.28%
