SLX: VanEck Steel ETF

75.28 USD 0.56 (0.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLX hat sich für heute um 0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.28 bis zu einem Hoch von 75.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck Steel ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von SLX heute?

Die Aktie von VanEck Steel ETF (SLX) notiert heute bei 75.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von 75.28 - 75.40 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 74.72 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von SLX zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie SLX Dividenden?

VanEck Steel ETF wird derzeit mit 75.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SLX zu verfolgen.

Wie kaufe ich SLX-Aktien?

Sie können Aktien von VanEck Steel ETF (SLX) zum aktuellen Kurs von 75.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 75.28 oder 75.58 platziert, während 6 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SLX auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in SLX-Aktien?

Bei einer Investition in VanEck Steel ETF müssen die jährliche Spanne 51.78 - 76.64 und der aktuelle Kurs 75.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.14% und 23.23%, bevor sie Orders zu 75.28 oder 75.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SLX.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Steel ETF?

Der höchste Kurs von VanEck Steel ETF (SLX) im vergangenen Jahr lag bei 76.64. Innerhalb von 51.78 - 76.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 74.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck Steel ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Steel ETF?

Der niedrigste Kurs von VanEck Steel ETF (SLX) im Laufe des Jahres betrug 51.78. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 75.28 und der Spanne 51.78 - 76.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SLX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von SLX statt?

VanEck Steel ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 74.72 und 12.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
75.28 75.40
Jahresspanne
51.78 76.64
Vorheriger Schlusskurs
74.72
Eröffnung
75.37
Bid
75.28
Ask
75.58
Tief
75.28
Hoch
75.40
Volumen
6
Tagesänderung
0.75%
Monatsänderung
2.14%
6-Monatsänderung
23.23%
Jahresänderung
12.04%
15 Oktober, Mittwoch
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
NY Empire-State-Index des verarbeitenden Gewerbes
Akt
10.7
Erw
-13.1
Vorh
-8.7
17:00
USD
Fed Präsident Waller spricht
Akt
Erw
Vorh
18:00
USD
Fed Beige Book
Akt
Erw
Vorh