SLX: VanEck Steel ETF
Il tasso di cambio SLX ha avuto una variazione del 0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 72.66 e ad un massimo di 74.77.
Segui le dinamiche di VanEck Steel ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SLX News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SLX oggi?
Oggi le azioni VanEck Steel ETF sono prezzate a 74.77. Viene scambiato all'interno di 72.66 - 74.77, la chiusura di ieri è stata 74.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SLX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VanEck Steel ETF pagano dividendi?
VanEck Steel ETF è attualmente valutato a 74.77. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SLX.
Come acquistare azioni SLX?
Puoi acquistare azioni VanEck Steel ETF al prezzo attuale di 74.77. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 74.77 o 75.07, mentre 27 e 2.89% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SLX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SLX?
Investire in VanEck Steel ETF implica considerare l'intervallo annuale 51.78 - 76.64 e il prezzo attuale 74.77. Molti confrontano 1.45% e 22.39% prima di effettuare ordini su 74.77 o 75.07. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SLX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck Steel ETF?
Il prezzo massimo di VanEck Steel ETF nell'ultimo anno è stato 76.64. All'interno di 51.78 - 76.64, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 74.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck Steel ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck Steel ETF?
Il prezzo più basso di VanEck Steel ETF (SLX) nel corso dell'anno è stato 51.78. Confrontandolo con gli attuali 74.77 e 51.78 - 76.64 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SLX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SLX?
VanEck Steel ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 74.13 e 11.28%.
- Chiusura Precedente
- 74.13
- Apertura
- 72.67
- Bid
- 74.77
- Ask
- 75.07
- Minimo
- 72.66
- Massimo
- 74.77
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- 0.86%
- Variazione Mensile
- 1.45%
- Variazione Semestrale
- 22.39%
- Variazione Annuale
- 11.28%
