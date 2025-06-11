- Panorámica
SLX: VanEck Steel ETF
El tipo de cambio de SLX de hoy ha cambiado un 0.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 75.28, mientras que el máximo ha alcanzado 75.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Steel ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLX News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SLX hoy?
VanEck Steel ETF (SLX) se evalúa hoy en 75.28. El instrumento se negocia dentro de 75.28 - 75.40; el cierre de ayer ha sido 74.72 y el volumen comercial ha alcanzado 6. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SLX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VanEck Steel ETF?
VanEck Steel ETF se evalúa actualmente en 75.28. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.04% y USD. Monitoree los movimientos de SLX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SLX?
Puede comprar acciones de VanEck Steel ETF (SLX) al precio actual de 75.28. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 75.28 o 75.58, mientras que 6 y -0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SLX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SLX?
Invertir en VanEck Steel ETF implica tener en cuenta el rango anual 51.78 - 76.64 y el precio actual 75.28. Muchos comparan 2.14% y 23.23% antes de colocar órdenes en 75.28 o 75.58. Estudie los cambios diarios de precios de SLX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VanEck Steel ETF?
El precio más alto de VanEck Steel ETF (SLX) en el último año ha sido 76.64. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 51.78 - 76.64, una comparación con 74.72 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VanEck Steel ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VanEck Steel ETF?
El precio más bajo de VanEck Steel ETF (SLX) para el año ha sido 51.78. La comparación con los actuales 75.28 y 51.78 - 76.64 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SLX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SLX?
En el pasado, VanEck Steel ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 74.72 y 12.04% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 74.72
- Open
- 75.37
- Bid
- 75.28
- Ask
- 75.58
- Low
- 75.28
- High
- 75.40
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- 0.75%
- Cambio mensual
- 2.14%
- Cambio a 6 meses
- 23.23%
- Cambio anual
- 12.04%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 10.7
- Pronós.
- -13.1
- Prev.
- -8.7
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.