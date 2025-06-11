- 概要
SLX: VanEck Steel ETF
SLXの今日の為替レートは、0.75%変化しました。日中、通貨は1あたり75.28の安値と75.40の高値で取引されました。
VanEck Steel ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
SLX株の現在の価格は？
VanEck Steel ETFの株価は本日75.28です。75.28 - 75.40内で取引され、前日の終値は74.72、取引量は6に達しました。SLXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VanEck Steel ETFの株は配当を出しますか？
VanEck Steel ETFの現在の価格は75.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.04%やUSDにも注目します。SLXの動きはライブチャートで確認できます。
SLX株を買う方法は？
VanEck Steel ETFの株は現在75.28で購入可能です。注文は通常75.28または75.58付近で行われ、6や-0.12%が市場の動きを示します。SLXの最新情報はライブチャートで確認できます。
SLX株に投資する方法は？
VanEck Steel ETFへの投資では、年間の値幅51.78 - 76.64と現在の75.28を考慮します。注文は多くの場合75.28や75.58で行われる前に、2.14%や23.23%と比較されます。SLXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VanEck Steel ETFの株の最高値は？
VanEck Steel ETFの過去1年の最高値は76.64でした。51.78 - 76.64内で株価は大きく変動し、74.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Steel ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VanEck Steel ETFの株の最低値は？
VanEck Steel ETF(SLX)の年間最安値は51.78でした。現在の75.28や51.78 - 76.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SLXの動きはライブチャートで確認できます。
SLXの株式分割はいつ行われましたか？
VanEck Steel ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、74.72、12.04%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 74.72
- 始値
- 75.37
- 買値
- 75.28
- 買値
- 75.58
- 安値
- 75.28
- 高値
- 75.40
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- 0.75%
- 1ヶ月の変化
- 2.14%
- 6ヶ月の変化
- 23.23%
- 1年の変化
- 12.04%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 10.7
- 期待
- -13.1
- 前
- -8.7
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前