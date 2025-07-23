Dövizler / SLG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SLG: SL Green Realty Corp
61.63 USD 1.41 (2.24%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SLG fiyatı bugün -2.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 61.16 ve Yüksek fiyatı olarak 63.01 aralığında işlem gördü.
SL Green Realty Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLG haberleri
- 4 Key Reasons to Add SL Green Stock to Your Portfolio Right Now
- Piper Sandler, SL Green hissesi için Ağırlık Üstü notunu yineledi
- SL Green stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- Vornado Stock Rallies 11% in a Month: Will This Trend Last?
- Dividend Harvesting Portfolio Week 237: $23,700 Allocated $2,573.68 In Projected Dividends
- Wells Fargo, Rithm Capital’in satın alması üzerine Paramount Group hisse senedi notunu yükseltti
- Paramount Group stock rating upgraded by Wells Fargo on Rithm Capital acquisition
- This $1.6 billion deal is a sign that the worst of the crisis in office real estate is in the past
- Paramount Group hissesi 7,85 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- JBG SMITH: The Easy Money Has Been Made (Rating Downgrade) (NYSE:JBGS)
- Cool Enough For Cuts
- This Air Products and Chemicals Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Air Products (NYSE:APD)
- SL Green Realty Corp. (SLG) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference - Slideshow (NYSE:SLG)
- Slacking Into A Rate Cut
- SL Green to Strengthen Portfolio With Acquisition of 346 Madison Avenue
- Piper Sandler maintains Overweight rating on Equity Residential stock
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on SL Green stock amid NYC market strength
- Paramount Group stock rises on report of multiple bidders in sale process
- What I Wish I Knew Before Becoming A REIT Investor
- SL Green (SLG) Down 11.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Cousins Properties Q2 FFO Matches Estimates, '25 Guidance Raised
- American Tower Stock Declines Despite Revenue & AFFO Beat
- SL Green Realty Posts Q2 Loss Beat
Günlük aralık
61.16 63.01
Yıllık aralık
45.15 82.81
- Önceki kapanış
- 63.04
- Açılış
- 62.81
- Satış
- 61.63
- Alış
- 61.93
- Düşük
- 61.16
- Yüksek
- 63.01
- Hacim
- 1.623 K
- Günlük değişim
- -2.24%
- Aylık değişim
- 10.35%
- 6 aylık değişim
- 6.74%
- Yıllık değişim
- -11.46%
21 Eylül, Pazar