SLG: SL Green Realty Corp

61.74 USD 3.95 (6.01%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SLG de hoy ha cambiado un -6.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.74, mientras que el máximo ha alcanzado 66.29.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SL Green Realty Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
60.74 66.29
Rango anual
45.15 82.81
Cierres anteriores
65.69
Open
65.28
Bid
61.74
Ask
62.04
Low
60.74
High
66.29
Volumen
6.084 K
Cambio diario
-6.01%
Cambio mensual
10.55%
Cambio a 6 meses
6.93%
Cambio anual
-11.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B