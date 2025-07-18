Divisas / SLG
SLG: SL Green Realty Corp
61.74 USD 3.95 (6.01%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SLG de hoy ha cambiado un -6.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.74, mientras que el máximo ha alcanzado 66.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SL Green Realty Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
60.74 66.29
Rango anual
45.15 82.81
- Cierres anteriores
- 65.69
- Open
- 65.28
- Bid
- 61.74
- Ask
- 62.04
- Low
- 60.74
- High
- 66.29
- Volumen
- 6.084 K
- Cambio diario
- -6.01%
- Cambio mensual
- 10.55%
- Cambio a 6 meses
- 6.93%
- Cambio anual
- -11.31%
