SLG: SL Green Realty Corp

65.69 USD 0.75 (1.15%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLG за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.58, а максимальная — 65.84.

Следите за динамикой SL Green Realty Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
64.58 65.84
Годовой диапазон
45.15 82.81
Предыдущее закрытие
64.94
Open
64.88
Bid
65.69
Ask
65.99
Low
64.58
High
65.84
Объем
1.814 K
Дневное изменение
1.15%
Месячное изменение
17.62%
6-месячное изменение
13.77%
Годовое изменение
-5.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.