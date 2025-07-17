Валюты / SLG
SLG: SL Green Realty Corp
65.69 USD 0.75 (1.15%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLG за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.58, а максимальная — 65.84.
Следите за динамикой SL Green Realty Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SLG
- Акции Paramount Group достигли 52-недельного максимума в $7,85
- JBG SMITH: The Easy Money Has Been Made (Rating Downgrade) (NYSE:JBGS)
- Cool Enough For Cuts
- This Air Products and Chemicals Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Air Products (NYSE:APD)
- SL Green Realty Corp. (SLG) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference - Slideshow (NYSE:SLG)
- Slacking Into A Rate Cut
- SL Green to Strengthen Portfolio With Acquisition of 346 Madison Avenue
- Piper Sandler maintains Overweight rating on Equity Residential stock
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on SL Green stock amid NYC market strength
- Paramount Group stock rises on report of multiple bidders in sale process
- What I Wish I Knew Before Becoming A REIT Investor
- SL Green (SLG) Down 11.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Cousins Properties Q2 FFO Matches Estimates, '25 Guidance Raised
- American Tower Stock Declines Despite Revenue & AFFO Beat
- SL Green Realty Posts Q2 Loss Beat
- SL Green Realty stock price target raised to $57 from $56 at Jefferies
- SL Green Books Investment Portfolio Gains, But Structural Pressures Remain (NYSE:SLG)
- SL Green Realty Beats Q2 Estimates
- SL Green Realty: Demand For Space Radiating Outward (NYSE:SLG)
- Powell Pressured As Inflation Cools
- SL Green: Stock Is In A Holding Pattern (NYSE:SLG)
- SL Green Realty stock rating reiterated at Outperform by Evercore ISI
- SL Green Realty Corp. (SLG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
64.58 65.84
Годовой диапазон
45.15 82.81
- Предыдущее закрытие
- 64.94
- Open
- 64.88
- Bid
- 65.69
- Ask
- 65.99
- Low
- 64.58
- High
- 65.84
- Объем
- 1.814 K
- Дневное изменение
- 1.15%
- Месячное изменение
- 17.62%
- 6-месячное изменение
- 13.77%
- Годовое изменение
- -5.63%
