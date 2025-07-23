Devises / SLG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SLG: SL Green Realty Corp
61.63 USD 1.41 (2.24%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SLG a changé de -2.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 61.16 et à un maximum de 63.01.
Suivez la dynamique SL Green Realty Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLG Nouvelles
- 4 Key Reasons to Add SL Green Stock to Your Portfolio Right Now
- La notation de l’action SL Green maintenue à "Surpondérer" par Piper Sandler
- SL Green stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- Vornado Stock Rallies 11% in a Month: Will This Trend Last?
- Dividend Harvesting Portfolio Week 237: $23,700 Allocated $2,573.68 In Projected Dividends
- Paramount Group stock rating upgraded by Wells Fargo on Rithm Capital acquisition
- This $1.6 billion deal is a sign that the worst of the crisis in office real estate is in the past
- L’action de Paramount Group atteint un sommet de 52 semaines à 7,85 USD
- JBG SMITH: The Easy Money Has Been Made (Rating Downgrade) (NYSE:JBGS)
- Cool Enough For Cuts
- Cet analyste d'Air Products and Chemicals devient optimiste ; Voici les 5 meilleures améliorations pour vendredi | Benzinga France
- This Air Products and Chemicals Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Air Products (NYSE:APD)
- SL Green Realty Corp. (SLG) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference - Slideshow (NYSE:SLG)
- Slacking Into A Rate Cut
- SL Green to Strengthen Portfolio With Acquisition of 346 Madison Avenue
- Piper Sandler maintains Overweight rating on Equity Residential stock
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on SL Green stock amid NYC market strength
- Paramount Group stock rises on report of multiple bidders in sale process
- What I Wish I Knew Before Becoming A REIT Investor
- SL Green (SLG) Down 11.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Cousins Properties Q2 FFO Matches Estimates, '25 Guidance Raised
- American Tower Stock Declines Despite Revenue & AFFO Beat
- SL Green Realty Posts Q2 Loss Beat
Range quotidien
61.16 63.01
Range Annuel
45.15 82.81
- Clôture Précédente
- 63.04
- Ouverture
- 62.81
- Bid
- 61.63
- Ask
- 61.93
- Plus Bas
- 61.16
- Plus Haut
- 63.01
- Volume
- 1.623 K
- Changement quotidien
- -2.24%
- Changement Mensuel
- 10.35%
- Changement à 6 Mois
- 6.74%
- Changement Annuel
- -11.46%
20 septembre, samedi