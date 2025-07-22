KurseKategorien
SLG: SL Green Realty Corp

63.04 USD 1.30 (2.11%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLG hat sich für heute um 2.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 61.90 bis zu einem Hoch von 63.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die SL Green Realty Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
61.90 63.58
Jahresspanne
45.15 82.81
Vorheriger Schlusskurs
61.74
Eröffnung
62.09
Bid
63.04
Ask
63.34
Tief
61.90
Hoch
63.58
Volumen
2.207 K
Tagesänderung
2.11%
Monatsänderung
12.87%
6-Monatsänderung
9.18%
Jahresänderung
-9.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K