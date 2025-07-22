Währungen / SLG
SLG: SL Green Realty Corp
63.04 USD 1.30 (2.11%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLG hat sich für heute um 2.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 61.90 bis zu einem Hoch von 63.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die SL Green Realty Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
61.90 63.58
Jahresspanne
45.15 82.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.74
- Eröffnung
- 62.09
- Bid
- 63.04
- Ask
- 63.34
- Tief
- 61.90
- Hoch
- 63.58
- Volumen
- 2.207 K
- Tagesänderung
- 2.11%
- Monatsänderung
- 12.87%
- 6-Monatsänderung
- 9.18%
- Jahresänderung
- -9.44%
