FiyatlarBölümler
Dövizler / SKIN
Geri dön - Hisse senetleri

SKIN: The Beauty Health Company - Class A

2.28 USD 0.09 (3.80%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SKIN fiyatı bugün -3.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.27 ve Yüksek fiyatı olarak 2.56 aralığında işlem gördü.

The Beauty Health Company - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SKIN haberleri

Günlük aralık
2.27 2.56
Yıllık aralık
0.78 2.69
Önceki kapanış
2.37
Açılış
2.41
Satış
2.28
Alış
2.58
Düşük
2.27
Yüksek
2.56
Hacim
1.922 K
Günlük değişim
-3.80%
Aylık değişim
12.87%
6 aylık değişim
68.89%
Yıllık değişim
52.00%
21 Eylül, Pazar