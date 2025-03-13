Währungen / SKIN
SKIN: The Beauty Health Company - Class A
2.34 USD 0.03 (1.27%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SKIN hat sich für heute um -1.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.34 bis zu einem Hoch von 2.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Beauty Health Company - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SKIN News
- Beauty Health: Roth/MKM startet Coverage mit Kaufempfehlung und sieht Turnaround-Potenzial
- Beauty Health stock initiated at Buy by Roth/MKM on turnaround potential
- Beauty Health adds new guarantors to convertible notes agreement
- Fast-paced Momentum Stock Beauty Health (SKIN) Is Still Trading at a Bargain
- International Markets and Beauty Health (SKIN): A Deep Dive for Investors
- Beauty Health price target raised to $2.00 from $1.30 at Jefferies
- Skin tightening is getting more advanced — and less painful. Here are the new techniques replacing facelifts.
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Beauty Health (SKIN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- The Beauty Health Company (SKIN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Beauty Health Co earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Cencora (COR) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- The Beauty Health Company (SKIN) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Revvity (RVTY) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Why Fast-paced Mover Beauty Health (SKIN) Is a Great Choice for Value Investors
- Trump Administration Will Limit Medicare Spending on Pricey Bandages
- Waldencast: Learning To Grow Hurts Sometimes (NASDAQ:WALD)
- BeautyHealth Surpasses 35,000 Hydrafacial Devices Worldwide Reflecting Growing Consumer Demand for Clinically Proven Skin Health Treatments
- Beauty Health Co issues $250M convertible notes
- Beauty Health to exchange $413.2M in convertible notes
- Medicare Bleeds Billions on Pricey Bandages, and Doctors Get a Cut
- A 62-year-old dermatologist with barely any wrinkles shares what to do now for great skin at her age
- The Beauty Health Company 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SKIN)
- The Beauty Health Company (SKIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.34 2.56
Jahresspanne
0.78 2.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.37
- Eröffnung
- 2.41
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Tief
- 2.34
- Hoch
- 2.56
- Volumen
- 1.060 K
- Tagesänderung
- -1.27%
- Monatsänderung
- 15.84%
- 6-Monatsänderung
- 73.33%
- Jahresänderung
- 56.00%
