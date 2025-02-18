Валюты / SKIN
SKIN: The Beauty Health Company - Class A
2.42 USD 0.21 (7.98%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SKIN за сегодня изменился на -7.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.41, а максимальная — 2.69.
Следите за динамикой The Beauty Health Company - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SKIN
- Beauty Health adds new guarantors to convertible notes agreement
- Fast-paced Momentum Stock Beauty Health (SKIN) Is Still Trading at a Bargain
- International Markets and Beauty Health (SKIN): A Deep Dive for Investors
- Beauty Health price target raised to $2.00 from $1.30 at Jefferies
- Skin tightening is getting more advanced — and less painful. Here are the new techniques replacing facelifts.
- Why Expedia Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Beauty Health (SKIN) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- The Beauty Health Company (SKIN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Beauty Health Co earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Cencora (COR) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- The Beauty Health Company (SKIN) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Revvity (RVTY) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Why Fast-paced Mover Beauty Health (SKIN) Is a Great Choice for Value Investors
- Trump Administration Will Limit Medicare Spending on Pricey Bandages
- Waldencast: Learning To Grow Hurts Sometimes (NASDAQ:WALD)
- BeautyHealth Surpasses 35,000 Hydrafacial Devices Worldwide Reflecting Growing Consumer Demand for Clinically Proven Skin Health Treatments
- Beauty Health Co issues $250M convertible notes
- Beauty Health to exchange $413.2M in convertible notes
- Medicare Bleeds Billions on Pricey Bandages, and Doctors Get a Cut
- A 62-year-old dermatologist with barely any wrinkles shares what to do now for great skin at her age
- The Beauty Health Company 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SKIN)
- The Beauty Health Company (SKIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- California Bill Seeks Age Minimum on Anti-Aging Skin Care Products
Дневной диапазон
2.41 2.69
Годовой диапазон
0.78 2.69
- Предыдущее закрытие
- 2.63
- Open
- 2.64
- Bid
- 2.42
- Ask
- 2.72
- Low
- 2.41
- High
- 2.69
- Объем
- 1.694 K
- Дневное изменение
- -7.98%
- Месячное изменение
- 19.80%
- 6-месячное изменение
- 79.26%
- Годовое изменение
- 61.33%
