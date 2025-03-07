Dövizler / SIFY
SIFY: Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re
11.90 USD 0.02 (0.17%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SIFY fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.75 ve Yüksek fiyatı olarak 12.19 aralığında işlem gördü.
Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SIFY haberleri
- Mark Adams joins Sify Infinit Spaces board as non-executive director
- Sify Infinit Spaces appoints Dr. Tom Bradicich to board of directors
- Earnings call transcript: Sify Technologies Q1 2025 sees revenue growth and strategic investments
- Sify Digital Services appoints former HPE India head to board
- Google to invest $6 billion in southern India data centre, sources say
- Sify Technologies: An Execution Risk (NASDAQ:SIFY)
- Sify Technologies Expands Data Centers
- Sify (SIFY) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Sify Technologies appoints JPMorgan as new ADR depositary
- Sify Technologies appoints former TRAI chairman to board
- Sify Technologies Limited (SIFY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Hewlett Packard Enterprise Issues Weak Forecast, Joins Clarus, Samsara And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC), BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI)
Günlük aralık
11.75 12.19
Yıllık aralık
2.04 12.50
- Önceki kapanış
- 11.92
- Açılış
- 12.09
- Satış
- 11.90
- Alış
- 12.20
- Düşük
- 11.75
- Yüksek
- 12.19
- Hacim
- 157
- Günlük değişim
- -0.17%
- Aylık değişim
- 27.27%
- 6 aylık değişim
- 171.07%
- Yıllık değişim
- 450.93%
