FiyatlarBölümler
Dövizler / SIFY
Geri dön - Hisse senetleri

SIFY: Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re

11.90 USD 0.02 (0.17%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SIFY fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.75 ve Yüksek fiyatı olarak 12.19 aralığında işlem gördü.

Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SIFY haberleri

Günlük aralık
11.75 12.19
Yıllık aralık
2.04 12.50
Önceki kapanış
11.92
Açılış
12.09
Satış
11.90
Alış
12.20
Düşük
11.75
Yüksek
12.19
Hacim
157
Günlük değişim
-0.17%
Aylık değişim
27.27%
6 aylık değişim
171.07%
Yıllık değişim
450.93%
21 Eylül, Pazar