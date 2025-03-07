Währungen / SIFY
SIFY: Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re
11.92 USD 0.53 (4.26%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SIFY hat sich für heute um -4.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.90 bis zu einem Hoch von 12.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.90 12.50
Jahresspanne
2.04 12.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.45
- Eröffnung
- 12.50
- Bid
- 11.92
- Ask
- 12.22
- Tief
- 11.90
- Hoch
- 12.50
- Volumen
- 163
- Tagesänderung
- -4.26%
- Monatsänderung
- 27.49%
- 6-Monatsänderung
- 171.53%
- Jahresänderung
- 451.85%
