SIFY: Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re

11.90 USD 0.02 (0.17%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SIFY a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.75 et à un maximum de 12.19.

Suivez la dynamique Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
11.75 12.19
Range Annuel
2.04 12.50
Clôture Précédente
11.92
Ouverture
12.09
Bid
11.90
Ask
12.20
Plus Bas
11.75
Plus Haut
12.19
Volume
157
Changement quotidien
-0.17%
Changement Mensuel
27.27%
Changement à 6 Mois
171.07%
Changement Annuel
450.93%
